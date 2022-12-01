Фьюри рассказал, что не мастурбировал семь недель перед боем с Чисорой

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал, что не мастурбировал в течение семи недель в ходе тренировочного лагеря перед боем с Дереком Чисорой.

«На этот раз я соблюдаю целибат. Я соблюдаю целибат в течение семи недель до боя. Это новый метод, я кое-что пробую.

Я иду туда с заряженной пушкой, у кого-то серьезные проблемы. Я буду полностью накачан тестостероном. Семи недель», — цитирует Фьюри Berstool Sports.

Фьюри подерется с Чисорой 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.