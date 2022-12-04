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Сегодня, 01:44

Фьюри хочет провести следующий бой с Усиком или с Джойсом

Иван Шитик
Корреспондент
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался о своем следующем возможном поединке.

«Следующим хочу Усика. А если не выйдет, то Джо Джойса. Готов драться в любом месте», — сказал Фьюри после победы над Дереком Чисорой.

Фьюри победил соотечественника Дерека Чисору техническим нокаутом в 10-м раунде.

Соперники встретились в третий раз. В 2011 году Фьюри победил решением судей, в 2014-м — техническим нокаутом в 10-м раунде.

Фьюри в третий раз защитил титул чемпиона мира WBC. 34-летний британец по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 33 победы (24 нокаутом) и одна ничья.

Титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по другим престижным версиям (WBA, IBF и WBO) владеет Усик.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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«Я тебя уничтожу!» Фьюри вызвал на бой Усика после победы над Чисорой