Усик и Фьюри пришли к соглашению. Поединок должен состояться 29 апреля на «Уэмбли»

Усик и Фьюри пришли к согласию на проведение боя 29 апреля в Лондоне

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) согласился разделить прибыль с поединка с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) на 70-30 в пользу «Цыганского короля». Об этом Усик заявил в соцсетях.

Стороны находятся на финальной стадии переговоров. По данным Daily Star, объединительный бой Усика и Фьюри состоится 29 апреля на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

