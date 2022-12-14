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Сегодня, 12:41

Усик обратился к Фьюри: «Алкаш, я иду за тобой»

Усик обратился к Фьюри, назвав его алкашом
Давид Хачатрян
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) заявил, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) — хитрый боец, который оказывает психологическое давление на оппонентов.

«Он [Фьюри] говорил, что даст мне пощечину, но передумал после того, как у него пригорела задница, — сказал Усик на своем YouTube-канале. — Я был спокоен и готов был услышать все те глупости, что он любит говорить.

Я уверен, что бой с Фьюри состоится. Я просто должен быть в хорошей форме. Очевидно, что с ним будет сложно драться. Он намного умнее, чем выглядит. Он хитрый боксер. Я понимаю, как он оказывает психологическое давление на своих соперников. Фьюри осыпает меня оскорблениями, но я знаю, как драться на ринге. Ярость не поможет в бою.

Я мотивирован возможностью сразиться с этим гигантом. Хотя есть люди, которые не так оптимистично оценивают мои шансы, но мне на это наплевать. Боррачо [алкаш], я иду за тобой".

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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