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Сегодня, 11:57

Дмитрий Бивол: «Я не собираюсь ждать Альвареса»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) заявил, что у абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (58-2) была возможность провести с ним незамедлительный реванш, но мексиканец ей не воспользовался.

«Что насчет Канело? У Канело был в контракте пункт о матче-реванше, но он им не воспользовался, — сказал Бивол К.О. Artist Sports. — Теперь он хочет драться против другого бойца. Я не знаю, хочет он драться со мной или нет, но я не собираюсь его ждать.

У меня своя дорога. Если он хочет, он может подраться со мной, но он мог и раньше. Он мог подраться со мной в мае. Почему бы нам не подраться во втором среднем весе? Если бой состоится в его весовой, то не будет никаких оправданий».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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