Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 13:18

Эррол Спенс вернется на ринг весной 2023 года

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Чемпион WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0) сообщил, что его возвращение на ринг откладывается из-за автомобильной аварии, в которую он попал в декабре.

«Я вернусь на ринг где-то в апреле, мае или июне, — сказал Спенс в интервью Брайану Кастеру. — Я должен обсудить это со своей командой. Я должен восстановиться на все 100 процентов. Но я бывал в авариях и похуже».

В декабре Спенс стал участником ДТП в Далласе. По словам боксера, в его машину въехал 14-летний подросток.

В 2019 Спенс вылетел с дороги и его Ferrari несколько раз перевернулось. Спенс не был пристегнут, и поэтому вылетел из автомобиля и приземлился на бетон. Американец чудом избежал серьезных травм.

Бокс
Эррол Спенс
0
Читайте также
Главный хит ЧМ-2022 придумал простой болельщик. Теперь его поет даже Месси
Ушел на тот свет в 18 лет. Шокирующая смерть российского хоккеиста в Канаде
TAC указал на невозможность дальнейшего сокрытия Западом правды о положении ВСУ
Стали известны подробности задержания депутата Госдумы Пирога в Пулково
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Хирн: «Джошуа и Фьюри подерутся в конце 2023 года»

Эррол Спенс надеется подраться с Кроуфордом в 2023 году