Эррол Спенс вернется на ринг весной 2023 года

Чемпион WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0) сообщил, что его возвращение на ринг откладывается из-за автомобильной аварии, в которую он попал в декабре.

«Я вернусь на ринг где-то в апреле, мае или июне, — сказал Спенс в интервью Брайану Кастеру. — Я должен обсудить это со своей командой. Я должен восстановиться на все 100 процентов. Но я бывал в авариях и похуже».

В декабре Спенс стал участником ДТП в Далласе. По словам боксера, в его машину въехал 14-летний подросток.

В 2019 Спенс вылетел с дороги и его Ferrari несколько раз перевернулось. Спенс не был пристегнут, и поэтому вылетел из автомобиля и приземлился на бетон. Американец чудом избежал серьезных травм.