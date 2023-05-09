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Сегодня, 15:19

Эррол Спенс: «Альваресу следует держаться подальше от Бивола и Бетербиева»

Эррол Спенс заявил, что хотел бы посмотреть на бой Сауля Альвареса и Дэвида Бенавидеса
Давид Хачатрян
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Чемпион WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0) заявил, что хотел бы посмотреть на бой абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (58-2) и обладателя временного титула WBC во втором среднем весе Дэвида Бенавидеса (27-0).

«Из того, что я видел, он [Альварес] выступил хорошо [в бою с Райдером]. Я видел основные моменты, но сам бой не видел. Я бы лучше посмотрел его бой с [Дэвидом] Бенавидесом. Канело более ловкий боец, и это был бы хороший бой. Я думаю, что Канело следует держаться подальше от [Дмитрия] Бивола, да и от [Артура] Бетербиева тоже», — сказал Спенс в интервью EsNews.

Альварес победил британца Джона Райдера (32-6) единогласным решением судей (120-107, 118-109, 118-109?). Поединок состоялся 6 мая в родном городе мексиканца в Гвадалахаре, Мексика.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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