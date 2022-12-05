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Сегодня, 13:44

Фьюри хочет увидеть бой Джо Джойса и Деонтея Уайлдера

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) считает, что британский боксер Джо Джойс (15-0) может встретиться с Деонтеем Уайлдером (43-2), в то время как он подерется с Александром Усиком (20-0).

«Не думаю, что в мире есть человек, способный выдержать удар Деонтея Уайлдера, — приводит слова Фьюри talkSPORT. — Но Джойс — Джаггернаут. Я бы хотел посмотреть их бой. Если я буду драться с Усиком, то Джойс, возможно, встретится с Уайлдером. Кто бы не хотел этого боя? Разве кто-то не хочет посмотреть на бой самого жесткого человека в мире против самого сильного панчера в мире? Это был бы фантастический поединок».

Джойс в прошлом бою нокаутировал Джозефа Паркера (30-3) в 11-м раунде и завоевал временный титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе.

Уайлдер должен встретится с Энди Руисом-младшим (35-2) за право сразиться за титул, который сейчас принадлежит Фьюри.

Бокс
Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
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