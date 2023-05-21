Теренс Кроуфорд оценил бой Хейни и Ломаченко: «Я удивлен результатом»

Чемпион WBO в полусреднем весе и один из лучших бойцов pound-for-pound Теренс Кроуфорд (39-0) прокомментировал исход поединка между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни (29-0) и Василием Ломаченко (17-3).

«Безумный бой! Был ли я удивлен результатом? Честно, да. Девин — мой друг, я болел за него весь бой, но счет 116-112... это что вообще было?» — сказал Кроуфорд журналистам после боя.

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.