Кроуфорд боксировал с Аванесяном в бракованных перчатках

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0) дрался с россиянином Давидом Аванесяном (29-4) в бракованных перчатках — перед решающим шестым раундом у американца на перчатках разошлись швы.

Рефери остановил поединок и обратился к судейской комиссии, члены которой не знали, что делать в подобной ситуации. Через несколько секунд комиссия дала рефери зеленый свет для продолжения поединка. В 6-м раунде Аванесян упал в нокаут.

Тренер россиянина Сергей Иванов в интервью YouTube-каналу «Всем бокс» предположил, что в перчатках у американца было что-то жесткое.

«У одной перчатки сбоку разошелся шов более чем на 10 см, а у другой большой палец полностью порвался, — сказал Иванов. — То есть фирменные, новые перчатки от известного производителя ни с того ни с сего обе разрываются. Такого жесткого боя не было, поединок только начал разворачиваться. Это сразу наводит на мысли, что там что-то было нечистое.

Очень похоже, что туда просто-напросто засыпали какой-то порошок, потом сделали укол водой и оббили об стену. Это получается, что как будто двумя кастетами лупил. По-другому эти перчатки никак не могли разорваться. При Союзе такие махинации делали только с цементом. Таких людей ловили с разорванными перчатками. По факту Давида там могли убить".

Следом компания Everlast взяла на себя ответственность за порванные перчатки Кроуфорда, заявив в соцсетях, что при производстве перчаток Кроуфорда использовалась дефектная кожа. В компании отметили, что следовали протоколу комиссии и предложили еще одну пару перчаток, но комиссия сочла, что Кроуфорд может продолжить бой в бракованных перчатках.

Кроуфорд одолел Аванесяна нокаутом в 6-м раунде. Бой состоялся 10 декабря на The CHI Health Center Arena в Омаха, США.