Теренс Кроуфорд серьезно относится к Аванесяну: «Ему нечего терять»

Один из лучших боксеров мира, чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0) подчеркнул, что с его стороны нет никакой недооценки 34-летнего российского боксера Давида Аванесяна (29-3).

«Аванесяну есть что выигрывать и нечего терять, — приводит слова Кроуфорда Bad Left Hook. — Я понимаю, что 10 декабря он выложится по полной, поэтому я не смотрю ему за спину. На ринг выйдет лучшая версия Аванесяна, и поэтому я должен показать свою лучшую форму. Я заряжен устроить шоу для всех своих фанатов в Омахе. Моя цель — напомнить всем, что я лучший боксер на планете».

Кроуфорд и Аванесян встретятся на ринге 10 декабря на The CHI Health Center Arena в Омаха, США.