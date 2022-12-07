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Сегодня, 15:29

Теренс Кроуфорд серьезно относится к Аванесяну: «Ему нечего терять»

Теренс Кроуфорд объяснил, почему серьезно относится к Аванесяну
Давид Хачатрян
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Один из лучших боксеров мира, чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0) подчеркнул, что с его стороны нет никакой недооценки 34-летнего российского боксера Давида Аванесяна (29-3).

«Аванесяну есть что выигрывать и нечего терять, — приводит слова Кроуфорда Bad Left Hook. — Я понимаю, что 10 декабря он выложится по полной, поэтому я не смотрю ему за спину. На ринг выйдет лучшая версия Аванесяна, и поэтому я должен показать свою лучшую форму. Я заряжен устроить шоу для всех своих фанатов в Омахе. Моя цель — напомнить всем, что я лучший боксер на планете».

Кроуфорд и Аванесян встретятся на ринге 10 декабря на The CHI Health Center Arena в Омаха, США.

Бокс
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