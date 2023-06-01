Кроуфорд оценил перспективы Нганну в боксе

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (39-0) советует экс-чемпиону UFC в тяжелом весе Франсису Нганну (17-3) сперва подраться с менее мастеровитыми боксерами, прежде чем бросать вызов лучшим.

«Слушай, этот парень — панчер, он делает свое дело в ММА, — сказал Кроуфорд на The MMA Hour. — В боксе все по-другому. Честно, у него нет шансов победить лучших супертяжеловесов в мире.

Я не против его дебюта на профессиональном ринге. Просто ему нужно сперва подраться с кем-нибудь из ребят более низкого уровня. Просто чтобы почувствовать себя, привыкнуть к рингу, к раундам. MMA и бокс — разные вещи».

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.