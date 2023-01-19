Чисора хочет подраться с Нганну по правилам бокса

38-летний британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-13) подтвердил, что может поприветствовать экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) на профессиональном ринге.

«Я пытаюсь подраться с Нганну. Я хочу подраться с ним в UFC и в боксе», — сказал Чисора в соцсетях.

Чисора прошлый бой проиграл Тайсону Фьюри (33-0) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.