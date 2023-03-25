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Сегодня, 19:28

Чудинов считает, что бой Дацика и Джонсона будет непредсказуемым

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Российский боксер Федор Чудинов поделился ожиданиями от боя Вячеслава Дацика против американца Кевина Джонсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Джонсон — опытный профи с хорошей защитой и чувством дистанции. Дацик же взрывной панчер с пушечным ударом. Я болею за Дацика, но бой будет интересным и непредсказуемым», — приводит слова Чудинова РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Джонсона состоится 31 марта на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1088124-bokser-chudinov-zaiavil-chto-boi-datsika-i-dzhonsona-budet-nepredskazuemym
Вячеслав Дацик
Федор Чудинов
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