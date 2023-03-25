Чудинов считает, что бой Дацика и Джонсона будет непредсказуемым

Российский боксер Федор Чудинов поделился ожиданиями от боя Вячеслава Дацика против американца Кевина Джонсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Джонсон — опытный профи с хорошей защитой и чувством дистанции. Дацик же взрывной панчер с пушечным ударом. Я болею за Дацика, но бой будет интересным и непредсказуемым», — приводит слова Чудинова РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Джонсона состоится 31 марта на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.