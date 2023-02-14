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Сегодня, 22:59

Цопанов заявил о возможном бое Кудряшова против Вагабова

Виктория Кравченко
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Глава промоушена Pravda Хетаг Цопанов рассказал о возможных боях российского боксера Дмитрия Кудряшова в 2023 году.

«Переписывался с Дмитрием Кудряшовым, он залечил свои раны и готов выступить. Радует, что он снова в строю и не собирается заканчивать. Может, он хочет выиграть у Сослана Асбарова, а потом дать реванш Вагабу Вагабову. На лето будем планировать поединок Вагабов — Кудряшов 2. Бои Дмитрия не могут не привлекать внимания. Всем интересно посмотреть на его форму. Никто не понял, что было в последнем поединке против Сослана Асбарова. Посмотрим на форму Кудряшова, если в апреле он покажет серьезный бой, то можно говорить о реванше с Сосланом. Но самым главным событием будет второй бой с Вагабом Вагабовым. Было непонятно, что произошло в их первом поединке», — рассказал Цопанов MMA.Metaratings.ru.

Кудряшов является чемпионом по версиям WBC Silver, WBA International и чемпионом СНГ и славянских стран по версии WBC CISBB (2012—2015) в 1-м тяжелом весе. Претендент на титул чемпиона мира по версии WBA (Regular) (2017).

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/copanov-na-leto-planiruem-organizovat-boi-kudryashov-vagabov-2-227872/
Вагаб Вагабов
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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