Цзю — Харрисон: началась прямая трансляция боя

В ночь на 12 марта в Сиднее (Австралия) в Qudos Bank Arena стартовал вечер бокса. В прямом эфире на канале matchtv.ru началась видеотрансляция боя за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе между австралийским боксером с русскими корнями Тимом Цзю и американцем Тони Харрисоном.

«СЭ» на своем сайте ведет текстовую трансляцию поединка Цзю — Харрисон.

На счету 32-летнего Харрисона 29 побед, три поражения и один ничейный результат. Последний поединок американец единогласным решением выиграл у испанца Серхио Гарсии и завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBC Silver в первом среднем весе.

У 28-летнего Цзю — 21 победа в 21 бою. Он является сыном члена Международного зала боксерской славы, россиянина Кости Цзю. 26 марта 2022-го Тим Цзю выиграл единогласным решением судей у Террелла Гауши в бою за пояс WBO Global в первом среднем весе.