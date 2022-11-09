Цзю о возможном боксерском поединке Дзюбы: «Я видел много характерных ребят до первого получения в лицо»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился мнением о возможном участии экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы в боксерском поединке.

«Мог бы Дзюба проявить себя на ринге? Я не знаю, как он держит удар. То, что он с характером, это одно дело. Я видел много характерных ребят до первого получения в лицо. Нужно смотреть и проверять. Если у него будет желание и стремление, то почему нет. Но это один-два боя — не больше. Просто для себя, попробовать свои силы. У Артема мощная рука? Откуда я могу знать, я еще ни разу не видел, как он работает. Бокс — такой вид спорта, что очень сильные и выносливые ребята могут ломаться после получения одного удара. Это проверяется только на ринге», — приводит слова Цзю Legalbet.

7 ноября было объявлено о том, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.