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Сегодня, 13:41

Цзю об отмене IBA отстранения россиян и белорусов: «Здравый рассудок восторжествовал»

Цзю рассказал, что думает об отмене IBA отстранения россиян и белорусов
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Микеле Антонов

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в разговоре с «СЭ» отреагировал на допуск российских и белорусских спортсменов до международных соревнований под эгидой IBA.

«Здравый рассудок восторжествовал. Мы этого ждали. Это решит много вопросов. Ребятам больше работать. Сейчас должны доказать. Вперед! Не удивлен такому решению. Справедливость восторжествовала. Может ли это спровоцировать цепочку допуска наших спортсменов другими федерациями? Если есть сильный лидер, так и произойдет. Создан прецедент, от него будем отталкиваться. Надеюсь, это решение станет примером и другим спортивным международным организациям», — сказал Цзю «СЭ».

Сегодня, 5 октября, Международная ассоциация бокса отменила отстранение российских и белорусских спортсменов.

В марте ассоциация отстранила россиян от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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Костя Цзю
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