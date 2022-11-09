Цзю заявил о намерении связаться с президентом WBC по поводу исключения российских боксеров

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю в комментарии для «СЭ» заявил о намерении узнать причины исключения российских боксеров из рейтинга WBC у президента организации Маурисио Сулеймана.

«Хочу с ним лично связаться и обсудить. Если он это сказал, то должны быть какие-то основания. Буду узнавать более конкретно. Потому что сейчас я вижу, что это очень сильно политизировано. Хочу узнать из прямого источника. Дальше будем смотреть.

Надеюсь ли я на то, что мой звонок что-то изменит? В любом случае я буду понимать, что происходит, существуют ли определенные основания, зачем это делается. Если это чисто политическое решение, то это не в моей власти, но я хотя бы буду понимать, как действовать дальше. У нас с Маурисио очень хорошие отношения. Я был в хороших отношениях с его отцом и с ним самим», — сказал Цзю «СЭ».

Во вторник, 8 ноября президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что организация исключит из рейтингов всех спортсменов из России и Белоруссии.