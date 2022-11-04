Лебедев предположил, как будет складываться бой Бивола с Рамиресом: «Неожиданностей быть не должно»

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев поделился ожиданиями от боя Дмитрия Бивола против Хильберто Рамиреса.

«Будем болеть и надеяться, что Дмитрий защитит пояс, но ведь это же бокс, тут все решает один удар. Я думаю, все будет как обычно: Бивол в первые раунды устроит разведку, а потом начнет раунд за раундом «съедать» Альвареса. Неожиданностей здесь быть не должно. Бивол серьезный спортсмен, и к этому бою он подготовился наверняка», — сказал Лебедев корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

В субботу, 5 ноября, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится бой действующего чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрия Бивола с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

Поединок в прямом эфире покажет Первый канал, начало трансляции — в 23.50 по московскому времени.