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Сегодня, 15:38

Лебедев предположил, как будет складываться бой Бивола с Рамиресом: «Неожиданностей быть не должно»

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Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев поделился ожиданиями от боя Дмитрия Бивола против Хильберто Рамиреса.

«Будем болеть и надеяться, что Дмитрий защитит пояс, но ведь это же бокс, тут все решает один удар. Я думаю, все будет как обычно: Бивол в первые раунды устроит разведку, а потом начнет раунд за раундом «съедать» Альвареса. Неожиданностей здесь быть не должно. Бивол серьезный спортсмен, и к этому бою он подготовился наверняка», — сказал Лебедев корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

В субботу, 5 ноября, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится бой действующего чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрия Бивола с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

Поединок в прямом эфире покажет Первый канал, начало трансляции — в 23.50 по московскому времени.

Денис Лебедев
Дмитрий Бивол
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