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Сегодня, 11:54

Лебедев — о признании Усика боксером года: «Не вижу здесь ничего спорного»

Лебедев прокомментировал решение WBO признать Усика боксером года
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев прокомментировал «СЭ» решение WBO признать украинца Александра Усика боксером года.

«Не вижу здесь ничего спорного. Объективное решение. Думаю, что его главный конкурент — Фьюри. Он не подарок, неудобный и нестандартный боксер. Усик по праву молодец, много уже шороху наделал. Но по-настоящему он станет королем, когда победит Фьюри. Но не факт, что он победит. Будет очень сложно», — сказал Лебедев.

Усик в своем последнем поединке в августе в Саудовской Аравии защитил титулы чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, победив раздельным решением судей британца Энтони Джошуа. 35-летний украинец выиграл все свои 20 боев на профессиональном ринге.

Бокс
Александр Усик
Денис Лебедев
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Всемирная боксерская организация признала Усика боксером года