Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев прокомментировал «СЭ» решение WBO признать украинца Александра Усика боксером года.

«Не вижу здесь ничего спорного. Объективное решение. Думаю, что его главный конкурент — Фьюри. Он не подарок, неудобный и нестандартный боксер. Усик по праву молодец, много уже шороху наделал. Но по-настоящему он станет королем, когда победит Фьюри. Но не факт, что он победит. Будет очень сложно», — сказал Лебедев.

Усик в своем последнем поединке в августе в Саудовской Аравии защитил титулы чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, победив раздельным решением судей британца Энтони Джошуа. 35-летний украинец выиграл все свои 20 боев на профессиональном ринге.