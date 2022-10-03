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Сегодня, 16:02

Деонтей Уайлдер хочет подраться с Усиком

Давид Хачатрян

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2) отметил, что он однозначно примет бой с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0), если ему выпадет такая возможность.

«Готов ли я принять вызов украинца? Конечно! Даже с учетом того, что это я обычно благословляю других титульными поединками, — сказал Уайлдер в интервью The Ring. — Эти бои изменили их жизни. По правде говоря, я сблизился со многими бывшими соперниками, ведь многие из них признательны мне за то, что я дал им шанс побороться за титул. Забавно, но теперь мне предлагают такое же благословение. Будет здорово, если все так и произойдет».

Уайлдер в следующем бою подерется с финским супертяжеловесом Робертом Хелениусом (31-3). Бой состоится 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

Бокс
Александр Усик
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