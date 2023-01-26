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Сегодня, 16:29

Деонтей Уайлдер назвал самого жесткого спарринг-партнера: «Он был первым, кто пробил мне корпус»

Деонтей Уайлдер назвал самым жестким спарринг-партнером Алонсо Батлера
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Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) заявил, что его самым сложным спарринг-партнером был Алонсо Батлер (34-3).

«У меня была хорошая война с Алонсо Батлером. Учитывая его габариты, он был самым быстрым тяжеловесом, которого я когда-либо видел. Если бы у него был лучший менеджмент, он мог бы стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Когда я только набирал обороты, я был впечатлен его выступлениями. Я смотрел на него и думал: «Черт, я хочу стать таким же». Алонсо был первым, кто пробил мне корпус. Я многому у него научился», — сказал Уайлдер ESNEWS.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке.

Деонтей Уайлдер
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