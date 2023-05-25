Деонтей Уайлдер прокомментировал исход боя Ломаченко и Хейни

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) уверен, что при спорных судейских решениях бойцы должны провести реванш.

«Я не видел этот бой (Ломаченко и Хейни. — Прим. «СЭ»), но слышал о спорах по поводу результата. В такой ситуации нужно проводить реванш. Когда все настолько противоречиво, вы просто должны подраться еще раз. Я не могу комментировать бой и дать оценку, потому что я его не видел. Но лучше не доводить бой до решения судей. Нельзя этого делать», — сказал Уайлдер ESNews.

Девин Хейни (30-0) победил Василия Ломаченко (17-3) единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на MGM Grand Garden в Лас-Вегасе, США.