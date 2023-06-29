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Сегодня, 10:59

Деонтей Уайлдер: «Энди Руис — низкорослый, толстый парень с маленькими ручками»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) высмеял высказывания отца бывшего чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энди Руиса-младшего (35-2) Руиса-старшего, который заявил, что они согласятся на бой с Уайлдером, только если прибыль с поединка будет разделена между ними в равной степени.

«Энди Руис был чемпионом лишь на мгновение, — отметил Уайлдер Seckbach. — Низкорослый, толстый парень с маленькими ручками, которые заставляют его выглядеть быстрым. Вот и все. Единственная причина, по которой этот бой будет интересным, это потому что фанаты хотят увидеть, как быстро я его нокаутирую.
Энди скоро будет 33 года, он будет на мели, не сможет содержать своих детей, потому что его отец принимал решения за него... Они говорят о разделении гонорара 50 на 50? Ты во всем хуже меня. Прекращай эти разговоры».

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Поединок состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

Руис в прошлом бою победил Луиса Ортиса (33-3) единогласным решением судей (113 — 112, 114 — 111, 114 — 111). Поединок состоялся 4 сентября 2022-го в Лос-Анджелесе, США.

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