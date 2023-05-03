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Сегодня, 09:00

Деонтея Уайлдера арестовала полиция за хранение огнестрельного оружия

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) был остановлен сотрудниками полиции за тонировку на Rolls-Royce. При этом номерной знак его автомобиля был закрыт, сообщает TMZ.

По словам сотрудников полиции, в авто боксера пахло горелой марихуаной, поэтому они обыскали машину, обнаружив 9-миллиметровый пистолет. Уайлдер был взят под стражу. Тем не менее он не сопротивлялся, а, напротив, сотрудничал с полицией.

Вскоре Уайлдер вышел на свободу. «Лучше перестраховаться, чем потом жалеть», — написал боксер в Twitter, комментируя новость о своем задержании из-за хранения незарегистрированного пистолета.

Бокс
Деонтей Уайлдер
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