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Сегодня, 09:18

Дерек Чисора рассказал, почему сорвался бой Фьюри и Джошуа

Давид Хачатрян
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38-летний британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-12) сообщил, что Энтони Джошуа (26-3) готов был драться с Тайсоном Фьюри (32-0), однако все усложнили его менеджеры и промоутеры.

«Эй Джей бесплатно живет в голове Тайсона, — сказал Чисора в интервью Sky Sports. — Тайсон каждый день просыпается с мыслями об Эй Джее и не может дать интервью, не упомянув его. Эй Джей живет своей жизнью, занимается своими делами. Я не знаю, почему Тайсон продолжает говорить о нем.

Эй Джей не смог принять бой с Тайсоном, потому что было много проблем со спонсорами и промоутерами. Бойцы всегда хотят драться, просто возникают сложности из-за окружающих людей, которые постоянно мешают. Менеджеры и промоутеры все усложняют. Люди думают, что устроить громкий бой — это легко, но поверьте, это сплошная головная боль».

Фьюри подерется с Чисорой 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.

Бокс
Дерек Чисора
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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