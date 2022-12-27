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Сегодня, 09:31

Тренер Чарло похвалил Цзю: «Он очень жесткий и выносливый»

Давид Хачатрян
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Деррик Джеймс, тренер абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1), впечатлен выступлением Тима Цзю (21-0) в бою с Терреллом Гауша (22-3).

«Я считаю, что Цзю — отличный боксер, — сказал Джеймс в интервью Boxing Scene. — Он очень жесткий и выносливый. Он показал, что может подняться с канваса и выиграть бой. Это о многом говорит. Но Чарло — не Гауша. Это боец другого уровня. Я уважаю Террелла Гауша, но Чарло другой боец».

Чарло получил травму и его бой с Цзю отложен. Поединок должен был состояться 28 января 2023 года в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Тим Цзю
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