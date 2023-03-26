Дэвид Бенавидес бросил вызов Саулю Альваресу

Обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (27-0) после победы над Калебом Плантом (22-2) бросил вызов абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (58-2).

«Я очень уважаю Канело Альвареса, но он должен дать мне бой. Это тот бой, который хотят увидеть фанаты. Давайте устроим поединок в сентябре. Я не думаю, что он пытается от меня убежать, я просто понимаю, что у него много вариантов, с кем драться», — сказал Бенавидес в интервью после боя.

Бенавидес победил Планта единогласным решением судей (115 — 113, 116 — 112, 117 — 111). Бой состоялся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.