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Сегодня, 09:50

Девин Хейни дал прогноз на бой Райана Гарсии и Джервонта Дэвиса

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) считает, что регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (28-0) одолеет бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсию (23-0).

«Я думаю, это будет хороший бой. У Райана есть рост, скорость, длина конечностей. Но у «Танка» есть IQ, опыт, сила. Так что я хочу сказать, что безопасная ставка — «Танк», но и Райана нельзя списывать со счетов, он определенно может хорошо приложиться», — сказал Хейни iD Boxing.

Дэвис и Гарсия должны встретиться 15 апреля в Лас-Вегасе, США.

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