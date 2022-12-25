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Сегодня, 15:39

Девин Хейни: «Это для Боба Арума Ломаченко — великий мастер, но не для меня»

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) заявил, что он мастеровитее экс-чемпиона мира Василия Ломаченко (17-2).

«Я не слушаю все эти разговоры о том, что он [Ломаченко] мелкий, что легкий дивизион — это не его вес, — сказал Хейни в интервью Thaboxingvoice. — Это для Боба Арума Ломаченко — великий мастер, но не для меня. Он обычный человек, точно такой же боец, как и я. Я докажу, что никакой он не великий мастер».

Ломаченко в прошлом бою победил Джемейна Ортиса (16-1) единогласным решением судей (115-113, 116-112 и 117-111). Бой состоялся 29 октября на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Хейни во второй раз победил Джорджа Камбососа (20-2) единогласным решением судей (119-109, 118-110 и 118-110). Бой состоялся 15 октября на арене «Род Лейвер» в Мельбурне (Австралия).

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