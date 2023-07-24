Девин Хейни оставит титулы и перейдет в суперлегкий дивизион

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) откажется от титулов и боя с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Шакуром Стивенсоном (20-0) ради перехода в суперлегкий вес.

«Билл Хейни сообщил, что Девин Хейни, скорее всего, перейдет в более высокую весовую категорию и будет бороться с Реджисом Прогрейсом за титул чемпиона мира по версии WBC в суперлегком весе, а не будет защищать свои титулы в бою с Шакуром Стивенсоном. По его словам, затем он проведет объединительный бой с чемпионом мира в суперлегком весе по версии WBO Теофимо Лопесом», — написал инсайдер Майкл Бенсон в Twitter.

Хейни победил Василия Ломаченко (17-3) единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на MGM Grand Garden в Лас-Вегасе, США.