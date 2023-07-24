Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 08:48

Девин Хейни оставит титулы и перейдет в суперлегкий дивизион

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) откажется от титулов и боя с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Шакуром Стивенсоном (20-0) ради перехода в суперлегкий вес.

«Билл Хейни сообщил, что Девин Хейни, скорее всего, перейдет в более высокую весовую категорию и будет бороться с Реджисом Прогрейсом за титул чемпиона мира по версии WBC в суперлегком весе, а не будет защищать свои титулы в бою с Шакуром Стивенсоном. По его словам, затем он проведет объединительный бой с чемпионом мира в суперлегком весе по версии WBO Теофимо Лопесом», — написал инсайдер Майкл Бенсон в Twitter.

Хейни победил Василия Ломаченко (17-3) единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на MGM Grand Garden в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Девин Хейни
0
Читайте также
Халеп публично оскорбили за уменьшение груди. Болельщики устроили кампанию в защиту теннисистки
«Зенит» продаст Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро
ВС РФ пресекли попытки ВСУ высадиться в районе Антоновского моста
Минобороны заявило о пресечении атаки двух беспилотников в Москве
Мишустин начал поездку по Дальнему востоку с визита во Владивосток
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Амир Хан возвращается в бокс: «На следующей неделе будет большой анонс»

Боб Арум назвал дату возвращения Шакура Стивенсона на ринг