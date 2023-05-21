Хейни победил Ломаченко решением судей и защитил звание абсолютного чемпиона мира

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (29-0) защитил титулы чемпиона по версии WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring, одолев Василия Ломаченко (17-3) единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.

На протяжении всего поединка Хейни регулярно бил Ломаченко по корпусу, выбрасывал фирменный джеб и навязывал клинч, в то время как украинский боксер был гораздо быстрее и все время пытался сократить дистанцию, при этом он нередко попадал по голове американца, особенно в пятом и десятом раундах. В 11-м раунде Ломаченко был близок к тому, чтобы победить нокаутом.