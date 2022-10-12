Девин Хейни: «Я хочу подраться с Дэвисом, но с Ломаченко легче договориться»

Хейни считает, что после реванша с Камбососом он встретится с Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) считает, что после реванша с Джорджем Камбососом (20-1) он встретится с Василием Ломаченко (16-2).

«Я бы не сказал, что «Танк» — более денежный бой, чем бой с Райаном [Гарсией], — сказал Хейни в интервью Seconds Out. — С «Ломой» легче договориться, но с «Танком» получился более конкурентный бой. Я больше хочу подраться с «Танком», но бой с «Ломой» — это поединок за наследие. И этот бой легче организовать».

Хейни будет защищать титулы в матче-реванше против Камбососа 15 октября на арене «Род Лейвер» в Мельбурне, Австралия.

Ломаченко подерется с Джемейном Ортисом (16-0) 29 октября на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Джервонта Дэвис (27-0) должен подраться с Райаном Гарсией (23-0) 10 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.