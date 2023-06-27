Дмитрий Бивол назвал предполагаемую дату своего следующего боя

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) рассказал, что планирует вернуться на ринг осенью, добавив, что готов подраться с чемпионом WBC в среднем весе Джермаллом Чарло (32-0), если тот побьет абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2).

«Когда следующий бой? Надеюсь, в сентябре или октябре, — сказал Бивол в интервью Fight Hub TV. — Мы не вели переговоров о бое с [Джошуа] Буатси, но он мог быть моим прошлым соперником. Я готов к любому в своей весовой категории. Где состоится поединок? Я не знаю, у меня нет предпочтений. Мне везде нравится драться. Если будет возможность подраться за пояса, то я спущусь во второй средний. Если Чарло выиграет у Альвареса, то я бы хотел с ним подраться. Я не стремлюсь подраться с кем-то конкретным. Я предпочитаю драться в своей весовой категории. Если кто-то захочет, и у нас будет хорошее предложение спуститься ниже ради пояса, я сделаю это, но я предпочитаю драться в своей весовой категории».

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Альварес подписал контракт с промоутерской компанией Premier Boxing Champions и должен подраться с Чарло в сентябре.