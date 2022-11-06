Бивол: «Не могу сказать, что сейчас я лучший боксер в мире»

Российский боксер Дмитрий Бивол прокомментировал слова Эдди Хирна, который заявил, что считает Бивола лучшим боксером вне зависимости от весовых категорий прямо сейчас.

«Спасибо, Зурдо тоже хороший боксер, один из лучших в полутяжелом весе. Я рад, что у него выиграл. Я не могу сказать, что я сейчас самый-самый лучший боксер в мире. Потому что мне нужны еще такие победы, как Зурдо, Канело. Мне нужны еще пояса. Это же круто — побить такого боксера, кто 44 боя выиграл. И вот — я его побил. Он один из лучших, но есть еще много ребят, кого я могу побить. И тогда я смогу сказать спокойно: «Я лучший, потому что я то-то и то-то сделал», — сказал Бивол корреспонденту «СЭ».

В поединке с Зурдо Рамиресом судьи единогласно отдали победу россиянину — 118:110, 117:111, 117:111. Теперь на счету 31-летнего Бивола 21 победа. У 31-летнего Рамиреса — 44 победы (30 нокаутом) и одно поражение.