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Сегодня, 14:18

Дмитрий Бивол: «Не знаю, почему Рамирес так в себе уверен»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) отметил сильные стороны его предстоящего соперника Хильберто Рамиреса (44-0).

«У него хорошие удары по корпусу, и он наносит не один сильный удар, а выбрасывает комбинации из трех-четырех ударов. Это интересно, — сказал Бивол YouTube-каналу Fight Hub TV. — Сложнее драться против того, кто наносит комбинации.

Я не знаю, почему он так в себе уверен. Может быть, потому, что он не знал горечь поражения, а может, потому, что хочет к себе больше внимания. Мне наплевать. Сейчас что-то говорить не имеет смысла, потому что все будет видно на ринге. Я могу болтать все, что захочу, но я обязан подтвердить свои слова на ринге. Я не люблю говорить до боя. Если он хочет, это его право".

Бивол встретится с Рамиресом 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе.

Бокс
Дмитрий Бивол
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