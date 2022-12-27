Бивол: «Бетербиев жесткий противник, но я хочу стать абсолютным чемпионом мира»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) подтвердил, что его цель — стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

«Я счастлив. Спасибо, ребята. Моя цель — стать абсолютным чемпионом мира, — сказал Бивол в интервью Fight Hub TV. — Конечно, этот бой [с Бетербиевым] будет отличным. Я хочу драться за его пояса, и я знаю, что он тоже хочет этого боя. Он жесткий противник».

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) подерется с Энтони Ярдом (22-2) 28 января 2023-го на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.