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29 сентября, 13:35

Дмитрий Бивол прибыл в Абу-Даби для подготовки к бою с Рамиресом. Фото

Давид Хачатрян
Дмитрий Бивол.
Фото USA Today Sports
Дмитрий Бивол в Абу-Даби.
Фото Соцсети
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) опубликовал в соцсетях фотографию из Абу-Даби, где пройдет его очередная защита титула в бою против мексиканца Хильберто Рамиреса (44-0).

«Прибыл в Абу-Даби», — написал Бивол под фотографиями.

Дмитрий Бивол в Абу-Даби. Фото Соцсети
Дмитрий Бивол в Абу-Даби.
Фото Соцсети
Дмитрий Бивол (в центре) со своей командой в Абу-Даби. Фото Соцсети
Дмитрий Бивол (в центре) со своей командой в Абу-Даби.
Фото Соцсети

Бивол подерется с Рамиресом 5 ноября. На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе.

В прошлом бою россиянин победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

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