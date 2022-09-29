Дмитрий Бивол прибыл в Абу-Даби для подготовки к бою с Рамиресом. Фото

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) опубликовал в соцсетях фотографию из Абу-Даби, где пройдет его очередная защита титула в бою против мексиканца Хильберто Рамиреса (44-0).

«Прибыл в Абу-Даби», — написал Бивол под фотографиями.

Дмитрий Бивол в Абу-Даби. Фото Соцсети

Дмитрий Бивол (в центре) со своей командой в Абу-Даби. Фото Соцсети

Бивол подерется с Рамиресом 5 ноября. На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе.

В прошлом бою россиянин победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.