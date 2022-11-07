Бивол: «Иногда могу позволить себе выпить вина»

Бивол признался, что может выпить немного вина во время еды

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) сообщил, что он может выпить немного вина во время еды.

«Прямо сейчас я хочу пройти допинг-тест, принять душ и вернуться домой, — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves. — Может быть, я тут [в ОАЭ] еще задержусь, а потом полечу домой. Может быть, мы немного повеселимся. Как мы веселимся? Напиваемся… идем во все тяжкие [смеется]. Какой мой любимый алкоголь? Вы чего, я же шучу.

Конечно, иногда я могу позволить себе выпить вина, но я не пью слишком много, потому что для меня это неправильно. Мне не весело, когда я пьян. Выпить вина во время еды — это ок, но мне больше нравится общаться с людьми. Мы можем отлично провести время и без алкоголя».

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).