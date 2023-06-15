Дмитрий Бивол рассказал, почему сорвался его реванш с Саулем Альваресом

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) заявил, что они с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (59-2) не сошлись в условиях реванша.

«У нашей команды не было переговоров с командой Канело. Я хотел драться за все его пояса, а он хотел драться на тех же условиях, что и в первом бою. Я не хочу драться на тех же условиях. Никаких проблем, мы движемся своими дорогами. Но если он хочет реванша, то пусть ставит свои титулы на кон», — отметил Бивол в интервью Behind The Gloves

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.