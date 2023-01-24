Бивол: «К алкоголю я отношусь не хуже, чем к сладкому или соленому»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) сообщил, что он может выпить бокал вина, однако подчеркнул, что пить много алкоголя он себе не позволяет. Об этом Бивол сказал «СЭ».

— Бокс и распитие спиртных напитков — совместимые вещи?

— На самом деле я к алкоголю отношусь не хуже, чем к сладкому или соленому, честно скажу. Я сам не любитель спиртных напитков. Если пить много алкоголя — это вредно. Но, если человек ест много сладкого — это тоже вредно. Ты можешь заработать сахарный диабет и очень много болезней от сладкого. Нужно во всем в жизни уметь искать баланс, границы для себя. Конечно, если ты пьешь и забываешь свои дела, перевыполняешь свои функции изначальные, то для тебя алкоголь противопоказан, он вреден для тебя, это яд. А если, к примеру, ты устал и не можешь заснуть, ты выпил бокал вина, лег спать, ты хорошо выспался утром и готов дальше работать... Это мое субъективное мнение, и, может быть, оно неправильное с точки зрения религии или чего-то еще. Это я так вижу. Во всем нужно искать баланс. Еда — это тоже вредно. Если много ешь, много ешь перед сном — это тоже вредно. Ищи во всем баланс.

— Это то же самое, как «хлеб всему голова», только чрезмерно есть хлеб — это вредно.

— Конечно. Так же и с алкоголем. Просто нужно знать свои границы. Алкоголь очень многим людям туманит разум. В целом, он, наверное, хуже, потому что люди не могут справиться с собой. Людьми начинает овладевать алкоголь. Тогда избавляйтесь от этого, он вам вреден, нельзя употреблять.

— После боя вы можете себе позволить бокальчик крепкого?

— После боя не пью алкоголь. И вообще как бы спокоен. У меня нет такого, что «я должен выпить, я хочу», у меня такого вообще нет. С супругой могу бокал вина выпить, бокал шампанского могу выпить на праздник. У меня нет такого, что мне надо выпить после тренировки или тем более боя. Это вообще, наверное, вредно, потому что ты и так нагрузил себя, свою печень. То есть печень нагружается от тренировок, а тут еще и алкоголем нагружать... Это вредно.

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).