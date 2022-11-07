Дмитрий Бивол вошел в топ-5 лучших боксеров мира по версии DAZN

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) после победы над Хильберто Рамиресом (44-1) поднялся на одну строчку в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от категории по версии DAZN. Топ-10 рейтинга лучших боксеров представлен ниже.

1. Александр Усик (чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе)

2. Теренс Кроуфорд (чемпион WBO в полусреднем весе)

3. Наоя Иноуэ (абсолютный чемпион мира в легчайшем весе)

4. Сауль Альварес (абсолютный чемпион мира во втором среднем весе)

5. Дмитрий Бивол (чемпион WBA в полутяжелом весе)

6. Эррол Спенс (чемпион WBC, IBF и WBA в полусреднем весе)

7. Стивен Фултон (чемпион WBC и WBO в первом полулегком весе)

8. Девин Хейни (абсолютный чемпион мира в легком весе)

9. Шакур Стивенсон (чемпион WBC и WBO в первом легком весе)

10. Джермелл Чарло (абсолютный чемпион мира в первом среднем весе)

Бивол победил Рамиреса единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).