Бивол: «Если людям нравятся кулачные бои, то почему бы и нет?»

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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) заявил, что он не видит ничего плохого в кулачных боях, однако отметил, что это очень травматичный вид спорта. Об этом Бивол сказал в интервью «СЭ».
— Ваше отношение к кулачным боям?
— Вообще, если людям нравится это, если они чувствуют, что они реализовываются в этом, то, наверное, бокс не прям сильно далеко ушел от кулачных боев. Изначально бокс — это кулачные бои много-много лет назад. Да, могу сказать, что очень травматично, потому что даже в перчатках получаешь травмы, а тут — без перчаток. Очень травматичный вид спорта. В целом, если людям нравится, то почему нет?
— Смотрели сами кулачные бои? Может быть, конкретный бой запомнился?
— По-моему, бой [Павла] Шульского (звезда кулачных боев, ранее выступавший в Top Dog — Прим. «СЭ»)...
— С Гаджи Автоматом?
— Потому что я его [Шульского] знаю, и наш общий друг сказал: «Смотри бой». Молодцы, конечно.
— Внутри сены дрались?
— Да.
— Боем годом тогда признали.
— Они, конечно... Шульский показал свою стойкость.
— Давно знакомы с Шульским?
— Мы еще знакомы еще с тех пор, когда я был на сборной. По-моему, по юниорам или юношам.
— Вы же из Киргизии, а оттуда родом звезда кулачных боев — Самат Абрахманов. Слышали о нем?
— Честно, нет.
— Он уже национальным героем стал в Киргизии, как и вы.
— Молодец.
Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).