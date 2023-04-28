Дмитрий Кудряшов готов дать Вагабову реванш

Российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал, почему не состоялся его реванш с Вагабом Вагабовым.

«У Вагаба травма, — сказал Кудряшов «СЭ». — В принципе, я здесь появился, чтобы дать Вагабу возможность реабилитироваться. Изначально мое возвращение на ринг планировалось в этом контексте, но человек травмировался. Травма в спорте — это обычное дело, от них никуда не денешься. Когда поединок? Человеку надо восстановиться. У меня нет информации, потому что я сам не знаю».

Вагабов проиграл Кудряшову нокаутом в первом раунде. Бойцы возглавили турнир лиги Pravda Boxing, который состоялся 11 июня 2022 года в Москве.