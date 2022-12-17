Дмитрий Кудряшов назвал Дмитрия Бивола лучшим боксером года

Российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал, что полностью согласен с признанием Дмитрия Бивола лучшим боксером года по версии ESPN.

«Дима и есть лучший. Сейчас его будут признавать все телеканалы, потому что он действительно лучший. Он побил звезду Альвареса, побил еще одного мексиканца Рамиреса. Кажется, что он сделал очень многое», — отметил Кудряшов винтервью РЕН ТВ.

По его словам, после победы над Альваресом россиянина знает весь мир, он будет только набирать популярность.

«Альварес — это денежная машина. Дима побил его и стал популярным во всем мире. Что делает Дмитрия Бивола лучшим? Это его навыки, его дисциплина. Это просто его умение боксировать. Заслуженно, что он является лучшим боксером этого года, открытием этого года», — отметил Кудряшов.

Отметим, что 8 мая россиянин Дмитрий Бивол одолел Сауля Канело Альвареса из Мексики и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе. Поединок состоялся в Лас-Вегасе.

После этого, 6 ноября Бивол одолел мексиканца Хильберто Рамиреса и защитил титул чемпиона мира по версии WBA.