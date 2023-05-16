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16 мая, 17:23

Кудряшов: «Если Ломаченко победит Хейни, можно подраться с Джервонтой Дэвисом»

Кудряшов предположил, что ждет Ломаченко в случае победы или поражения в бою против Хейни
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов предположил, что ждет Василия Ломаченко в случае победы или поражения в бою против Девина Хейни.

«Что делать Ломаченко в случае поражения? Это зависит от желания Ломаченко боксировать и снова завоевывать право драться за титул. Только он может ответить на этот вопрос. Всем известно, что боксеры-профессионалы дерутся за гонорар, а не только за признание. Если у Василия с финансами все нормально, то будет играть роль только любовь к боксу и желание боксировать. Если он вынужден зарабатывать, что проведет еще много боев. Если Ломаченко побеждает, с кем ему драться дальше? Наверное, было бы интересно провести бой с Джорджем Камбососом. Теофимо Лопес боксирует, но выглядел неярко в последнем поединке. Посмотрим — там есть имена. Тот же Джервонта Дэвис. Когда у тебя звание абсолютного чемпиона мира, вариантов достаточно», — приводит слова Кудряшова «РБ Спорт».

Поединок пройдет в ночь с 20 на 21 мая на турнире промоутерской компании Top Rank в Лас-Вегасе. Хейни будет защищать свои чемпионские титулы в легком весе по версиям IBF, WBA, WBC и WBO.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kudryashov-esli-lomachenko-pobedit-hejni-mozhno-podrat-sya-s-dzhervontoj-de-visom/
Бокс
Василий Ломаченко
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