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Сегодня, 16:12

Дмитрия Кудряшов: «Бетербиев в восьмом раунде закрыл все вопросы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу россиянина Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом.

«Бой на бой не приходится, и делать выводы по одному поединку, начался у боксера спад нереально. Но Ярд — «скользкий» противник. Он кожей чувствует опасность и может нивелировать. С учетом этого и давления на Артура, что он обязательно должен победить нокаутом, было непросто. Бетербиев зарядился на один удар. Когда «заряжаешься», всегда приходит в ответ. Нокаут случился и поздравляю всех с победой.

Я думал, что у Артура будет больше моментов, когда он прижимает соперника к канатам и наносит серийные удары. Бетербиев в восьмом раунде закрыл все вопросы. В реванше нет смысла, на счет самой остановки, хотелось больше крови, тяжелого нокаута. Но секунданты лучше знали своего бойца, поэтому решили сохранить ему здоровье», — сказал Кудряшов MMA.Metaratings.ru.

Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе в поединке против британца Энтони Ярда. Встреча завершилась в восьмом раунде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kudryashovu-khotelos-bolshe-krovi-ot-beterbieva-v-boyu-s-yardom-223679/
Артур Бетербиев
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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