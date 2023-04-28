Хетаг Цопанов: «Очень скоро Кудряшов будет драться с крутым иностранцем»

Глава лиги Pravda Boxing Хетаг Цопанов сообщил, что российский боксер Дмитрий Кудряшов следующий бой может провести против известного боксера, однако пока отказался называть его имя.

«Я думаю, в любом случае было бы неплохо, если бы состоялся реванш [с Сосланом Асбаровым], но, как сказал Дима, если не получится, надо боксировать с другими, надо искать кого-то лучше, чтобы было еще интереснее. Есть у нас мысль на этот счет, очень громкая. Скоро будет очень громко. Это очень крутой иностранец. Мое мнение, это будет возрождение Димы в тяжелом весе», — сказал Цопанов «СЭ».

Кудряшов нокаутировал Сэма Шьюмейкера уже на 90-й секунде поединка. Бой состоялся 27 апреля на турнире Pravda Boxing.