КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

15 мая, 14:50

Пирог мог подраться с Головкиным: «Даже тогда было понятно, что Геннадий — один из сильнейших»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог (20-0) заявил, что он мог подраться с экс-чемпионом IBF и WBA в среднем весе Геннадием Головкиным (42-2). Об этом Пирог сказал в подкасте Григория Дрозда.

«Конечно, был разговор о том, чтобы провести бой. Во-первых, даже тогда было понятно, что Геннадий — один из сильнейших в весе, — сказал Пирог. — Более того, мы друг друга знали, но не боксировали. Мы пересекались в Германии. Я приезжал поспарринговать, и мы друг друга видели. У нас даже были взаимоотношения, мы свободное время проводили вместе. Он хороший парень, там были хорошие русскоязычные ребята. Поэтому друг друга знали. Понятное дело, что Геннадий на тот момент должен был стать чемпионом, а получилось, что я как выскочка стал чемпионом.

Когда мне сказали про бой, я ответил: «Конечно. С кем же еще?» Тем более объединение титулов сложно провести. Думаю, и Гена был заинтересован, потому что как раз я только засветился. Это была возможность попасть на HBO, потому что там ждали этого».

Геннадий Головкин
Дмитрий Пирог
1
0
Читайте также
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мартин Баколе утверждает, что нокаутировал Усика в зале

Дмитрий Пирог рассказал, почему зрители отвернулись от бокса